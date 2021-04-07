Akşener'den ''zevzeklik'' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında bildiri yayınlayan emekli amiraller için yaptığı açıklamaya yönelik eleştirilere yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu.

Akşener, 104 emekli amiralin Montrö bildirisi üzerine yaptığı "Zevzeklik" yorumu üzerine "Kim ne der kim ne düşünür diye düşünmeden hakkın ve hakikatin yanında durduk" dedi.

Akşener "Bugün, vesayete kafa tutuyormuş gibi yapanlar, 28 Şubat’ta masaların altına saklandığında da, biz yine dimdik duruyorduk" diye konuştu.

Emekli amirallere seslenen Akşener, "Türkiye’ye dair endişeleri olanların, bu endişeleri, zamanını ve zeminini doğru ayarlayarak dile getirmelidir" diye belirtti. Akşener devamında, "Vesayetin üniformalısına da cübbelisine de karşıyız" ifadelerini kullandı.

Çin Büyükelçiliği tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve kendisinin hedef alınması üzerine konuşan Akşener, "Birader bunun anlamı ne? Çin tarafı haklı tavrını saklı tutuyor. Buyur buradan yak. Birader buyur bekleriz. Bak sen hele. Adresimiz bellidir. Bizim herhangi bir ülkenin egemenliği ile ilgili sorunumuz yok. Ama Çin'in Uygur kardeşlerimize yaptığı zulümle ilgili çok büyük bir sorunumuz var" diye konuştu.