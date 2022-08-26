Akşener'e Kılıçdaroğlu tepkisi: Aday olursa...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayının kim olacağı merak edilirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir vatandaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden tepki gösterdi.

Seçimlere adım adım yaklaşılırken Millet İttifakı'nın çıkaracağı Cumhurbaşkanı adayı merak ediliyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener daha önce, ittifakın adayıyla ilgili öne çıkan isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili olarak 'Aday olma konusunda problem yok' ifadelerini kullanmıştı.

AKŞENER'E KILIÇDAROĞLU TEPKİSİ: SANDIĞA GİTMEYECEĞİM

Türkiye'deki esnaf ziyaretini sürdüren Akşener'e bir vatandaş Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda sandığa gitmeyeceğini söyleyerek tepki gösterdi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda vatandaş şu ifadeleri kullandı:

"Düzgün bir aday çıkmazsa biraz zor gibi. Kılıçdaroğlu'nu koyarsanız biraz zor bu iş. İlla Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam. Ne diye görmediğim insana oy vereyim. Bugüne kadar bu iktidarı kim ayakta tuttu, biliyorsunuz yani. CHP'nin muhalefeti sıfır. Eskiden beri MHP'liydim, son iki seçimdir İYİ Parti'ye oy veriyorum ama ortak aday Kılıçdaroğlu çıkarsa hiç sandığa gitmem."

AKŞENER BÖYLE YANIT VERDİ

Akşener vatandaşın 'İlla Kılıçdaroğlu olursa gidip oy bile kullanmam" sözlerine üzerine ise önce sessiz kaldı ardından "Yapmayın öyle" dedi.