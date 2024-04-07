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Akşener'in ikinci rakibi belli oldu

Akşener'in ikinci rakibi belli oldu
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İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz'un ardından İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın da Genel Başkanlık için adaylığını açıkladı.

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, partisinin 27 Nisan’da yapacağı olağanüstü seçimli kongrede genel başkan adayı olduğunu duyurdu.

Akalın, konuya ilişkin sosyal medya hesabı X’ten açıklama yaptı. “İYİ Parti liderin değil, milletin partisidir. 100 yıl sonra yeniden Türk milliyetçilerini iktidar yapmaya, yeniden Türk Çağını başlatmaya geliyoruz” mesajı ile paylaştığı videoda "100 yıl sonra yeniden Türk yurtseverlerini, Cumhuriyet'i kuran ana fikri iktidar yapmaya geliyoruz. Tüm dava arkadaşlarımızı 8 Nisan Pazartesi günü saat 13.00’de genel merkezimizde yapacağım basın açıklamasına davet ediyorum.” dedi. 

GÜNAY KODAZ DA ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, genel başkanlığa adaylığını açıklamıştı. Adaylık kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Kodaz, "İYİ Partimizin olağanüstü kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım." ifadelerine yer vermişti.

AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Kodaz, seçimlerin hemen ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'e ve parti yöneticilerine istifa çağrısı yapmış, İYİ Parti lideri Meral Akşener seçimden bir gün sonra kameralarına karşısına geçerek, olağanüstü kurultay kararı alındığını açıklamıştı. 

İYİ PARTİ'DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Öte yandan, partinin önemli isimlerinden olan İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu ve İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Burak Akburak görevlerinden istifa etmişti. Kavuncu, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmişti.

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