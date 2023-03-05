Akşener'siz ilk kez toplandılar! 5'li masa adayını pazartesi açıklayacak

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarının ardından Ankara'da hareketli saatler yaşandı. Millet İttifakı'nın kalan beş siyasi partisi, Saadet Partisi ev sahipliğinde toplandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkmasının ardından gözler masadaki diğer siyasi partilere çevrildi.

Ankara'da gün boyu hareketli saatler yaşandı. Siyasi partiler sabah saatlerinden itibaren değerlendirme toplantıları yaparken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri Saadet Partisi ev sahipliğinde biraraya geldi.

AYNI İSTİKAMETTE DEVAM KARARI

5 parti liderinin ilk kez İYİ Parti lideri Meral Akşener'siz bir araya geldiği toplantı 4,5 saat sürdü. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakı'nın belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir."

CUMHURBAŞKANI ADAYI 6 MART'TA AÇIKLANACAK

İlk günden itibaren ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle; bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz. Düne ve bugüne sıkışmadan, 'Yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Bizler, 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz.

"HEDEFİMİZ KAYBEDENİ OLMAYAN BİR ZAFERDİR"

Hedefimiz, kaybedeni olmayan bir zaferdir. Bu çerçevede; bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart Pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız."

"AYNI İNANÇ VE KARARLILIKLA YÜRÜYÜŞÜMÜZ SÜRÜYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantısının ardından, "Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'mizin bütün renklerini birleştirerek gerçek anlamda demokrasi, adalet ve huzuru getirmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ederim. Aynı inanç ve kararlılıkla yürüyüşümüz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında toplantının görüntülerinin bulunduğu video da yer aldı.



TOPLANTI SONRASI KILIÇDAROĞLU PARTİ KURMAYLARINI TOPLADI

5 liderin bir araya geldiği toplantının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmayları ile genel merkezde bir araya geldiği öğrenildi.

CHP MYK SONRASI KILIÇDAROĞLU'NDAN ONAY

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'de olağanüstü toplandı.

MYK'da Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili açıklamaları ile bundan sonra izlenecek yol haritası ele alındı.

MYK toplantısı öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıklama yaparak "Büyükşehir belediye başkanımızın tamamı sayın genel başkanımızı ziyaret ederek desteklerini ifade ettiler, yanlarında olduğunu ifade ettiler. Her türlü alacağı kararda da yanında olduğunu söylediler." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından CHP'den İmamoğlu ve Yavaş'ın İYİ Parti lideriyle görüşmesine ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın Akşener'i ziyaretine onay verdiği ifade edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Genel Başkanımız, ismi zikredilen iki Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaşmıştır. Sayın Genel Başkanımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil, bilakis büyümesini arzulamaktadır. İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede 'iradelerinin Sayın Genel Başkanımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini' iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkanımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin mâlumudur."

Öte yandan İYİ Parti'den de görüşmeye ilişkin açıklama geldi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise görüşme için böyle bir taleplerinin olmadığını dile getirirken "Değerli başkanların da bizden talebi olmamıştır." dedi.

Konu belirsizliğini koruyor.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN DESTEK

CHP'li belediye başkanları, MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile biraraya gelerek destek ziyareti yaptı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, partiye gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Neler söyleyeceğimiz belli. Genel Başkan'ımızı destekliyoruz. Fikrimizde en ufak bir değişiklik olmadı. Mücadeleye devam edeceğiz demokrasi yolunda." dedi.

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener altılı masadan ayrıldığını açıkladı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Büyükerşen, "Talihsizlik" yanıtını verdi.

Görüşmeye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu katıldı.

İmamoğlu ve Yavaş'ın CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iki yanında olması dikkat çekti.

Bu arada Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın toplantının ardından bir süre daha Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile özel görüştüğü öğrenildi.

İYİ PARTİ'DE DE TOPLANTILAR SONA ERDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Başkanlık Divanı Üyeleri, Milletvekilleri ve Genel Başkan Başdanışmanları ile bir araya geldiği toplantının ardından parti binasından ayrıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün partili belediye başkanlarıyla buluştu.

Parti genel merkezi ek binasında düzenlenen toplantıya gelişinde Akşener'i, bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden ve dünkü gelişmelerin ardından görevine döndüğü belirtilen Cihan Paçacı karşıladı.

Basın mensuplarının sorularını, "Sağ olun, teşekkür ederim." diyerek yanıtsız bırakan Akşener, herhangi bir açıklama yapmadan toplantının yapılacağı salona geçti.

AKŞENER, 6 MART'TAKİ TOPLANTIYA KATILMAYACAK

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6 Mart Pazartesi günü düzenlenecek toplantıya katılmayacağını söyledi.

"BİZ MASADAN KALDIRILDIK"

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Paçacı ise basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Paçacı, Akşener'in 6'lı masa toplantısından sonra yapılan ortak açıklamayı neden imzaladığı sorusu üzerine, "O bir anlayış birliğiydi. İYİ Parti'nin görüşü zaten belliydi. İYİ Parti bir sürpriz yapmadı." dedi.

"Uzun bir süredir kazanması yüksek bir aday üzerinde ısrarcıydı. Genel başkan büyük bir feragat örneği göstererek, 'Türkiye'nin önünü açacağım, ben aday olmayacağım' dedi. Bütün bunlar bu seçimin kazanılmasına yönelik hassasiyetten kaynaklanmaktadır." ifadelerini kullanan Paçacı, "Biz masadan kaldırıldık diyebiliriz." dedi.

"MASADAN KALKAN 5 KİŞİ VAR"

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turan Çömez de "İYİ Parti masadan kalktı" iddialarına yanıt verdi. "Biz masadan kalkmadık masadan kalkan 5 kişi var." ifadelerini kullanan Çömez, önlerinde çok alternatif olduğunu belirtti.

Çömez, "Kılıçdaroğlu aday olduğunu hiçbir zaman dile getirmedi. Siyasi ince hesap yaptı." dedi.

AKŞENER PAZARTESİ GÜNÜ TOPLANTIYA KATILACAK MI?

5 siyasi parti lideri pazartesi günü Saadet Partisi ev sahipliğinde tekrar toplanma kararı aldı.

İYİ Parti liderinin bu toplantıya katılıp katılmayacağı merakla beklenirken Akşener'in İYİ Partili belediye başkanlarına "Genel İdare Kurulu üyeleri gitmem yönünde karar verirse pazartesi toplantıya katılırım." dediği belirtildi.

DP BAŞKANLIK DİVANI OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Demokrat Parti (DP) Başkanlık Divanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının ardından olağanüstü toplandı.

Alınan bilgiye göre, DP Başkanlık Divanı, Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamasının ardından Genel Başkan Gültekin Uysal başkanlığında olağanüstü toplandı.

Parti genel merkezinde durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantı sürüyor.

GELECEK PARTİSİ BAŞKANLIK KURULU DA TOPLANDI

Gelecek Partisi Başkanlık Kurulu, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu başkanlığında toplandı.

Davutoğlu, genel merkeze gelişinde partililerce karşılandı.

Basın mensuplarının, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine yönelik açıklamalarıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Davutoğlu, "Kurulları toplayacağız. Daha sonra saat 17.00'de de diğer liderlerle görüşeceğiz." dedi.