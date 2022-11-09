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Ali Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü

Ali Babacan, Kılıçdaroğlu ile görüştü
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 6'lı masa toplantısı öncesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ali Babacan, 14 Kasım'da DEVA Partisi'nde gerçekleşecek 6'lı masa toplantısı öncesi ikili görüşmelerine devam etti. Babacan, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından bugün de CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Babacan arasındaki basına kapalı görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından Babacan'ı aracına kadar uğurladı.

Babacan, yarın saat 11.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.

 

Etiketler ali babacan chp kemal kılıçdaroğlu deva partisi
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