Ali Babacan'dan Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Mantıksal bütünlük yok, yan yollara...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Yan yollara kaçma hazırlığı var" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara’da partisinin yedinci il başkanları toplantısında konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Biz Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsak da işlevimiz ve sorumluluğumuz muhalefettir" sözlerine yanıt veren Babacan, AKP Genel Başkanı'nı 'adayımız' diye tanıttıktan sonra nasıl dönüp ‘İşlevimiz ve sorumluluğumuz muhalefettir’ diyebiliyorsunuz?" diye sordu. Babacan, "Mantıksal bir bütünlük yok. yan yollara kaçma hazırlığı var" değerlendirmesinde bulundu.

Dün akşam saatlerinde şekere yapılan yüzde 25'lik zamma ilişkin konuşan Babacan, "Gençlerimiz yağ kuyruklarını bilmiyor ama bu kötü yönetim yüzünden bayat ekmek kuyruklarını görüyor" dedi. Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son haftalarda da şeker sıkıntısı duyar olduk. Şu son 19-20 yılda böyle bir şey yoktu ama o yokluk, yoksulluk, kuyruk dönemini maalesef ülkenin gerçeği haline getirdiler. Anlaşılan bu iktidar, şeker kuyruğu günlerini bilmeyen Y ve Z kuşağına o günleri yaşatacak."

'YAN YOLLARA KAÇMA HAZIRLIĞI VAR'

Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Biz Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsak da işlevimiz ve sorumluluğumuz muhalefettir" sözlerine de yanıt verdi. "Yan yollara kaçma hazırlığı var" diyen Babacan, "Bu sorumluluktan o kadar kolay kaçamazsınız. Küçük müçük fark etmez" yanıtını verdi.

'DÖNÜP NASIL İŞLEVİMİZ MUHALEFETTİR DİYORSUN?'

Babacan, şunları kaydetti:

"2018 seçimlerinde Sayın Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyen, iktidarın Meclis’e getirdiği her teklife evet diyen, bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayınız olarak peşinen yine Erdoğan’ı ilan eden sizsiniz. Siz bir siyasi partinin genel başkanı olarak kendinizi değil de bir başka partinin, AK Parti’nin genel başkanını ‘Adayımızdır’ diye açıkladıktan sonra nasıl dönüp ‘İşlevimiz ve sorumluluğumuz muhalefettir’ diyebiliyorsunuz? Mantıksal bütünlük yok. Yan yollara kaçma hazırlığı var. ‘İktidarın bütün nimetlerinden faydalanalım ama krizden bahsedilince muhalefettik’ diyelim. Böyle muhalefet olmaz. Siz bu ittifakın da krizleri çıkaran bu iktidarın da ortağısınız.”

'DEMOKRASİ HAYALİMİZ; O ACILARIN BİR DAHA YAŞANMAYACAĞI BİR ÜLKEDİR'

"Bu ülkenin vatandaşlarına ırkçı aklın çizdiği kimliklere sahip değiller diye zulmettiler" diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ülkenin birbirinden değerli vatandaşlarına, sırf kendilerine göre ‘makbul vatandaş’ değiller diye; o ayrımcı, ırkçı aklın çizdiği kimliklere sahip değiller diye, zulmettiler. O nedenle, bizim demokrasi hedefimiz, asla geçmişin tozlu sayfalarında yer almıyor. Bizim demokrasi hayalimiz; herkesin eşit vatandaş olduğu bir ülkedir. O acıların bir daha yaşanmayacağı bir ülkedir."