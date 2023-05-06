Ali Babacan'dan canlı yayında FETÖ gafı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında şoke eden bir gafa imza attı. Babacan, Muharrem İnce'yi eleştirdiği sırada dil sürçmesi nedeniyle ''Sayın FETÖ ve Sayın Gülen'' dedi. Sosyal medyada gündem olan sözlerin ardından Babacan, ''Tamamen bir dil sürçmesi, bir terör örgütünün başıyla ilgili sayın ifadesini kullanmak mümkün değil.'' dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi eleştirdi. Babacan, "Altılı masa ittifakı sürecinde olan insanlar olarak Sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ meselesi bugün mü geliyor. Elindeki iddialar ne merak ediyorum. Sosyal medyada dolaşan bir sürü iddialar var." ifadelerini kullandı. Babacan canlı yayında dil sürçmesi nedeniyle yerine 'Sayın FETÖ' dedikten sonra 'Sayın İnce' diye düzeltti.



"TAMAMEN BİR DİL SÜRÇMESİ"

Yayında bir açıklama yapan Babacan, "Tamamen bir dil sürçmesi, bir terör örgütünün başıyla ilgili sayın ifadesini kullanmak mümkün değil. Sayın İnce yerine bu ifadeler tamamen dil sürçmesidir" şeklinde konuştu.

İNCE'DEN TEPKİ: YALAN SÖYLÜYOR

NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce ise Babacan'ın sözlerine tepki gösterdi. İnce, "Arada arkadaşlar ilettiler. Bir kanalda Ali Babacan, Muharrem İnce 'Sayın Fethullah Gülen' dedi diyormuş. Yalan söylüyor, yalancı. Ben ilhamımı bir çift mavi gözden alırken, o ilhamını Fethullah Gülen'den alıyordu. Kadere bak ki, benim yasaklı olduğum bir kanalda, beni çıkaramıyorlar CHP korkusundan. Ali Babacan orada bana iftira atıyor, yalan söylüyor. Memleketin geldiği duruma bakın. Bu parlamentodan Memleket Partisi gereklidir. Cumhuriyetçiler, Atatürkçüler azınlık olmasın orada." ifadelerini kullandı.