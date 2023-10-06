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Ali Babacan'ın Ankara, İstanbul ve İzmir sırrı: ''Benden başkası bilmiyor!''

Ali Babacan'ın Ankara, İstanbul ve İzmir sırrı: ''Benden başkası bilmiyor!''
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Yerel seçimlere kendi adaylarıyla girmeye hazırlanan DEVA Partisi'nde, Genel Başkan Ali Babacan partisinin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları için "Aklımda aday var ama benden başkası bilmiyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gündemde yer alan konulara ilişkin olarak Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.

Mart 2024'te düzenlenmesi beklenen yerel seçimlere herhangi bir ittifak çatısı altında olmadan, bağımsız girme niyetini dile getiren Babacan, "Bu, büyük ihtimalle kaybettirecek" yorumu üzerine "Yerel seçimde aday isimleri çok önemli. Adaylar fark oluşturuyor. İkincisi, biz kazanmak için giriyoruz ama kime kaybettirdiğimiz, hangi partinin tabanından oy geleceği değişebilir" ifadesini kullandı.

Babacan, gazetecinin "İstanbul, Ankara ve İzmir için aklınızda aday var mı?" şeklindeki sorusuna da "Aklımda aday var ama benden başkası bilmiyor. Genel merkezimizin komisyonları görüşme yapacak, karar verilecek" yanıtını verdi.

İsmail Saymaz'ın Sözcü'deki yazısının tamamı için...

Etiketler ali babacan aday sır deva deva partisi istanbul ankara izmir
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