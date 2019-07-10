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  4. 10 Temmuz 2019 10:47

Ali Babacan'ın yeni partisi için dikkat çeken iddia

AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AK Parti içerisinde Ali Babacan'ın dışında da yeni oluşumlar olduğunu açıkladı.

Ali Babacan'ın yeni partisi için dikkat çeken iddia
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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni bir parti kuracağı iddiasıyla ilgili olarak "Eğer Babacan ekibi mecliste grup kuracak sayıya ulaşırsa, bu yeni oluşumun parlamentoda yapacağı muhalefet AK Parti için çok daha fazla yıpratıcı olabilir ve bu yeni oluşum belediyelerde anahtar parti haline gelebilir" dedi.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Babacan" başlığıyla yayımlanan yazısında "Gül mü parti kuracak, Davutoğlu mu, Babacan mı derken; Babacan en geç yola çıkıp, en öne geçen isimlerden biri oldu. Bu son olmayacak. Sağda ve solda yeni oluşumlar gündemde. Bugünler fırtına öncesi sessizlik gibi" ifadesini kullandı.


 

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