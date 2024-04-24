Almanya Cumhurbaşkanı Beştepe'de: Gündeme hangi başlıklar var?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i Beştepe'de resmi törenle karşıladı. İki liderin görüşmesinde Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşını Beştepe'de resmi törenle karşıladı.

Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Steinmeier görüşmesinde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

Görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

İki liderin baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

AA