Altı genel başkan 3'üncü kez bir araya geldi

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için imza atan 6 muhalefet partisi genel başkanı, bugün Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya geldi.

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakat metnine imza atan altı siyasi partinin liderleri üçüncü buluşmayı bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğindeki iftar yemeğinde yaptı.

Demokrat Parti Genel Merkezi’ne ilk olarak saat 19.18’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kılıçdaroğlu’nun ardından saat 19.22’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve hemen ardından da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener parti genel merkezine ulaştı. Akşener yanında getirdiği baklavayı Uysal’a verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, saat 19.30’da ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da saat 19.33’te Demokrat Parti Genel Merkezi’ne geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal bütün liderleri kapıda karşıladı.

GÖRÜŞME ÖZAL'IN ODASINDA YAPILDI

ANKA’nın aktardığı habere göre; DP Genel Merkezi’nde düzenlenen iftarın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın makam odasında yapılacağı öğrenildi. DP’nin Genel Merkez Binası, 1983 yılında kurulan Anavatan Partisi’ne (ANAP) aitti. ANAP Genel Başkanı Turgut Özal, 1989’da Cumhurbaşkanı olana dek bu binayı kullandı.

MASADA NELER VAR?

Üçüncü altılı zirvede, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) inceleyeceği yeni Milletvekili Seçim Kanunu’nun olası sonuçları ele alınacak. Görüşmenin gündeminde seçim güvenliğinin sağlanması ve Uysal'ın açıklaması ile başlayan adaylık endeksli tartışmalar ile ittifakın genişlemesi konuları bulunuyor.

Altı parti lideri, seçimlere ittifak halinde girilmesi ya da CHP ve İyi Parti dışındaki partilerin tek liste halinde seçimlere katılması durumunda ortaya çıkacak olası sonuçları da inceleyecek. Bu konuda kurmayların yaptığı çalışmalara göre senaryolar değerlendirilecek. Saadet Partisi, DP, DEVA ve Gelecek Partisi’nin toplamda yüzde 7 oy oranına ulaşmasının mümkün görüldüğü durumda, bu partilerin Saadet Partisi listelerinden seçime girebileceği, bu durumda ise resmi ittifakın değişmeyebileceği muhalefet kulislerinde konuşulanlar arasında yer alıyor.

Altı partinin önündeki bir diğer konu ise seçim güvenliği olacak. Geçmiş seçimlerde özellikle Urfa, Antep ve Mardin başta olmak üzere çok sayıda kentte sandıklarda yeterli müşahitin bulunmaması nedeniyle ortaya çıkan sorunların önüne geçmek isteyen altı muhalefet partisi, bu konudaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanmasını istiyor. Edinilen bilgiye göre, şu ana kadar sandıkların yüzde 90’ında müşahitlik için isim belirleme işlemini tamamlayan CHP kurmayları, bu konuda hazırlanan sunumu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na iletti. Kılıçdaroğlu’nun da bu sunumu liderlerle paylaşması ve kalan sandıklar için görev dağılımının yapılması planlanıyor.

UYSAL’IN SÖZLERİ MASADA

Muhalefet kulislerinden edinilen bilgiye göre, liderlerin Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın tartışılan ifadelerini de gündeme alması bekleniyor. Uysal’ın, DEVA ve Gelecek Partisi liderlerini kastettiği öne sürülen, Cumhurbaşkanı adayı için sarf ettiği, “20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamalıdır” sözlerine bu toplantıda açıklık getireceği, ayrıca liderlerin “Kriz izlenimine neden olmamak için” yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunacağı aktarıldı.