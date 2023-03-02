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Altılı Masa karıştı! Akşener İmamoğlu'nun aday olmasını istedi

Altılı Masa karıştı! Akşener İmamoğlu'nun aday olmasını istedi
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Uzun süredir beklenen kritik Altılı Masa toplantısından İYİ Parti hariç tüm partiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay verirken, İYİ Parti lideri Akşener İmamoğlu'nun adaylığını istedi...

HABER3.COM ÖZEL // Altılı Masa'nın beklenen tarihi toplantısı bugün yapıldı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, " Adayı 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantı sonrasında açıklayacağız. " denildi.

Bu açıklama sonrası yapılan ilk yorumlar, " Tamam, Kılıçdaroğlu'nun adaylığında  anlaştılar. " denildi.

Ancak gerçek çok farklı. İşte haber3.com farkıyla yaşananlar...

Toplantıda, İyi Parti hariç tüm partiler Kılıçdaroğlu isminde birleşiyor. Ancak Meral Akşener "Bizim adayımız Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş " diyor. Akşener, özellikle Ekrem İnanoğlu ismi üzerinde durarak, son anketlere göre en güçlü adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu vurguluyor.

Ancak Kemal Kılıçdaroğlu, bu iki isme de tepki gösterip, " Onlar görevinin başında olan belediye başkanlarımız . Olmaz. " diyor.

Bunun üzerine de Meral Akşener, " Konuyu yetkili kurullarla görüşmeliyim. " diyerek zaman kazanıyor.

Şimdi en uzun 3 gün başladı. Meral Akşener konuyu kurmayları ile tartışacak. Pazartesi günü ise ya "Hayırlı olsun bay kemal. "diyecek, ya da " Ekrem İmamoğlu konusunda ısrarcıyız. " diyecek ve 6'lı Masa dağılma aşamasına gelecek.

O zaman da son kararı Kemal Kılıçdaroğlu verecek:

Evet an itibari ile Kılıçdaroğlu favori. Ancak İmamoğlu sürprizi de hala gündemde.

Ve bir not... Akşener'in masada Mansur Yavaş'ı geri plana atıp, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemesi, Mansur Yavaş'ı çok kızdırmış. Mansur Yavaş, açmış ağzını, yummuş gözünü...

HABER3.COM ÖZEL 

Etiketler meral akşener kemal kılıçdaroğlu altılı masa adaylık mansur yavaş iyi parti chp ekrem imamoğlu
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