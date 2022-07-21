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Altılı masa toplantısının tarihi değişti

Altılı masa toplantısının tarihi değişti

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çalışması yürüten 6 parti liderinin 7 Ağustos'ta yapmayı planladıkları toplantının tarihi değişti.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Mutabakat Metni'ne imza atan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin 6. toplantısı 21 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak.

İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılan beşinci toplantıda altılı masanın bir ay sonra 7 Ağustos'ta toplanacağı planlaması yapıldı.

 Ancak yaz dönemi liderlerin programı dikkate alınarak bu tarih 21 Ağustos olarak revize edildi.

SONUNCU TOPLANTI OLACAK
İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ev sahipliğindeki beşinci toplantıda, partiler 7 Ağustos’ta Saadet Partisi’nde toplanacaktı. Bu toplantı ilk tur toplantıların sonuncusu olacaktı.

Parti genel başkanlarının yoğun programı nedeniyle toplantı 21 Ağustos’ta Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ev sahipliğinde olacak.

Etiketler tarih toplantı
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