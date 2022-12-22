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Altılı Masa yeniden toplanıyor! Tarih belli oldu

Altılı Masa yeniden toplanıyor! Tarih belli oldu
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Altılı Masa liderleri Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya gelmeye hazırlanıyor.

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın ev sahipliğinde 28 Kasım'da dokuzuncu kez bir araya gelmişti.

Bir sonraki toplantının tarihine ilişkin açıklama, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bundan sonraki buluşmamızı 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'te Genel Merkez binamızda gerçekleştirmeye karar verdik. İnançlıyız, kararlıyız, emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler altılı masa gelecek partisi ahmet davutoğlu
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