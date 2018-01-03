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  4. 03 Ocak 2018 09:18

Anavatan Partisi: ''Abdullah Gül ile görüşüyoruz''

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün son KHK'ya yönelik açıklamaları Ankara kulislerinde yeni bir tartışma başlatırken, sürpriz açıklama Anavatan Partisi'nden geldi.

Anavatan Partisi: ''Abdullah Gül ile görüşüyoruz''
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, 696 sayılı, sivillere yargı muafiyeti getiren KHK’yı eleştirmesiyle başlayan tartışmanın yankıları sürüyor.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eleştirdiği sonrasında ise AK Partili milletvekillerinin sürdürdüğü Gül’ü hedef alan açıklamalar da gündeme oturmuştu.

Bu tartışmaya yönelik bir açıklama da Anavatan Partisi’nden (ANAP) geldi. ANAP açıklamasında Gül’ün adının ANAP ile anıldığını belirterek, partinin Abdullah Gül ile görüştüğü iddiasını doğruladı. Ancak parti açıklamasında, “Her kesimden her kişi ve kurumla görüşmeler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu herhangi bir kişi ve kuruma yeşil ışık yaktığımız anlamına gelmez” ifadeleri kullanıldı.

anavatan partisi , abdullah gül
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