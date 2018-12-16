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  4. 16 Aralık 2018 16:56

Ankara için ismi geçiyordu... Oy oranı verdi !

CHP'de adı Ankara Büüykşehir Belediye Başkan Adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım oy oranı verdi.

Ankara için ismi geçiyordu... Oy oranı verdi !
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CHP’de adı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için geçen Cengiz Topel Yıldırım, “Yüzde 52.8 oy oranıyla Ankara Büyükşehir Belediyesini alacağız. Oy oranımız da belli, skor da belli, sonuç da belli” dedi.
 
CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı henüz belirsizliğini korurken, Büyükşehir için adı geçen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, ‘Mamak Belediye Başkanlığı Seçimi Temayül Yoklaması’nın yapıldığı alanda partililer ile buluştu. Mamak’ta coşkulu bir demokrasi şöleninin yapıldığını kaydeden Yıldırım, “Arkadaşlarımız Mamak ile ilgili projelerini izah ettiler. Şimdi de Mamak örgütü Belediye Başkanı olacak adayımızı seçiyor. Önce Mamak’ı sonra da Büyükşehir’i hep beraber alacağız. Ankara için iyi olacak” ifadelerini kullandı.

31 Mart 2019’da yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesini yüzde 52.8 oy oranıyla alacaklarını iddia eden Yıldırım, “Oy oranımız da belli, skor da belli, sonuç da belli. Hem anket hem de çalışmalarımıza göre söylüyorum. Sistemin nasıl gelişeceği ve nasıl olacağı projelerle belli olacak. Ankara halkı projeye bakacak ve kimi beğeniyorsa ona oyunu verecek” açıklamasını yaptı.

İHA

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