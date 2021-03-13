  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. ''Asla oy vermem dediğiniz parti'' anketinden çarpıcı sonuçlar

''Asla oy vermem dediğiniz parti'' anketinden çarpıcı sonuçlar

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin ''Asla oy vermem dediğiniz siyasi parti var mı?'' sorusunu yönelttiği ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı anket sonuçlarına göre, CHP'li seçmenin yüzde 60,4'ü "AK Parti'ye oy vermem" derken, İYİ Partili seçmenin yüzde 47,8'i AK Parti'ye oy vermeyeceği açıklandı.

CHP'lilerde oran yüzde 60,4 iken AK Partili seçmenin yüzde 30'u "CHP'ye oy vermem" cevabını verdi. AK Partili seçmenlerden İYİ Parti'ye asla oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 1,0 olarak belirlendi.

MHP'li seçmenin yüzde 6,5'i AK Parti'ye oy vermeyeceğini açıklarken, İYİ Parti'ye oy vermem diyenlerin oranı 0,9 olarak açıklandı.

Özer Sencar sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:

Etiketler metropoll anket
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili Zengin'den Ayasofya imamına tepki
Şanlıurfalı girişimci ''Akrep Ali'' litresini 10 milyon dolara satıyor!
İşte banka banka kredi faiz oranları
Vaka artışı durmuyor! Son 24 saatin korona tablosu açıklandı
Türkiye'de sadece 4 vaka var! İki kardeşin öyle bir hastalığı var ki...
Türkiye Abdulhamid'in torunu için devreye girdi
Bütün İstanbul sokakta! Kısıtlamasız cumartesiden normalleşme manzaraları
Rasim Öztekin'in ani ölümü korkutan gerçeği ortaya çıkardı
Seren Serengil'den Neslihan Atagül'e olay suçlama
Markette mide bulandıran taciz kamerada