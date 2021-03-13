''Asla oy vermem dediğiniz parti'' anketinden çarpıcı sonuçlar
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin ''Asla oy vermem dediğiniz siyasi parti var mı?'' sorusunu yönelttiği ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.
MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı anket sonuçlarına göre, CHP'li seçmenin yüzde 60,4'ü "AK Parti'ye oy vermem" derken, İYİ Partili seçmenin yüzde 47,8'i AK Parti'ye oy vermeyeceği açıklandı.
CHP'lilerde oran yüzde 60,4 iken AK Partili seçmenin yüzde 30'u "CHP'ye oy vermem" cevabını verdi. AK Partili seçmenlerden İYİ Parti'ye asla oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 1,0 olarak belirlendi.
MHP'li seçmenin yüzde 6,5'i AK Parti'ye oy vermeyeceğini açıklarken, İYİ Parti'ye oy vermem diyenlerin oranı 0,9 olarak açıklandı.
Özer Sencar sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:
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