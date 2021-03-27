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Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası bulunan atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevden alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ise Murat Eskici atandı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Murat Sütçü atandı.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan imza atama atama kararları resmi gazete
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