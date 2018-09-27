Atatürk'ün mirası saldırı altında

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamasında, bölgede, pek çok ağacın tamamen, birçok ağacın ise kısmen kuruduğunu ifade etti.

Olayla ilgili olarak, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nün bir ihmalinin olduğunu ifade eden Kaya, "Trabzon Atatürk Köşkü ve civarında yaşanan ağaç ölümleri ile yaygın hastalığın bir numaralı sorumlusu, doğal olan her şeye ve yeşile karşı bir alerji duyan AKP zihniyeti yönetimindeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi’dir" diye ifade etti.

Kaya açıklamasında, "Trabzon insanının nice anıları bulunan Atatürk Köşkü ve çamlıkları kaderine göz göre göre terk edilmiş, büyük bir facia oluşmasına göz yumulmuştur" derken, "Büyükşehir belediyesi işini ciddi yapmamış, birçok işte olduğu gibi, büyük bir beceriksizlik örneği sergilemiştir. Bu konuda uzman kurum olarak görevini yerine getirmeyen Orman Müdürlüğü de bu vahametten sorumludur" diye ifade etti.

Ahmet Kaya'nın yazılı açıklaması şu şekilde:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’umuza geldiğinde konakladığı yer olması itibarıyla Atatürk Köşkü ve çevresindeki çam ağaçlarıyla bezenmiş alan, Trabzon’un önemli tarihi ve doğal mekanlarından biridir. Kentin uzun yıllardır mesire alanı olarak da kullanılan çam korulukları, uzunca bir süredir büyük bir saldırı altında bulunmaktadır. Ve ne yazık ki pek çok ağaç tamamen, birçok ağaç da kısmen kurumuştur.

Son olarak bir uzman ekip tarafından yapılan incelemede, ağaçların kurumasına neden olan iki temel neden saptanmıştır. Birincisi ‘on iki dişli çam kabuk böceği’ olarak bilinen bir böcek türü, ikincisi ise toprak sıkışması nedeniyle ağaçların yeterince su alamamasıdır. Son yıllarda yağıştaki azalmanın da bu olumsuz gelişmede etkili olduğu belirtilmektedir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Öğretim üyeleri tarafından kamuoyuna açıklanan bulgulara göre, yıllarca yaşanan bir süreç sonucunda bu noktaya gelinmiştir. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü’nün bu ağaçlar konusunda izleme yaptığı belirtilmektedir.

Peki Büyükşehir ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, bugün gelinen vahim durumu neden tespit edememiştir? Neden onlarca ağacın kurumasına, çok daha fazlasının kurumaya yüz tutmasına göz yumulmuştur? Bu izleme yapıldığı halde; kamuoyundan ve yerel basından bu konuda çok sayıda uyarı gelmesine karşın, neden gerekli önlemler daha önce alınmamıştır?

Trabzon Atatürk Köşkü ve civarında yaşanan ağaç ölümleri ile yaygın hastalığın bir numaralı sorumlusu, doğal olan her şeye ve yeşile karşı bir alerji duyan AKP zihniyeti yönetimindeki Trabzon Büyükşehir Belediyesi’dir. Büyükşehir belediyesi işini ciddi yapmamış, birçok işte olduğu gibi, büyük bir beceriksizlik örneği sergilemiştir. Bu konuda uzman kurum olarak görevini yerine getirmeyen Orman Müdürlüğü de bu vahametten sorumludur.

Trabzon insanının nice anıları bulunan Atatürk Köşkü ve çamlıkları kaderine göz göre göre terkedilmiş, büyük bir facia oluşmasına göz yumulmuştur.

Öte yandan, bazı imar oldu bittileri yaratmak için çamlığın bilinçli olarak kurutulma yoluna gidildiği kaygıları kamuoyunda seslendirilmektedir.

Tıpkı Sürmene Çamburnu'nda olduğu gibi!

Geç de olsa oluşturulan kurulun yaptığı gözlemleri geliştirerek ciddi bir bilimsel raporla, bu bölgenin ve çam ağaçlarının kurtarılması yolunda çözümler önermesini, Büyükşehir’in bu çözümleri ivedilikle yaşama geçirmesini beklemekteyiz.

Vatanın tarihine, doğasına, ağacına, canlısına sahip çıkmak en büyük vatanseverlik örneğidir.

Herkesi, Trabzon’umuzun tarihine ve doğasına sahip çıkmaya davet ediyorum."

Ahmet Kaya

CHP Trabzon Milletvekili