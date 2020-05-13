AVM'ler açıkken TBMM neden kapalı ?

Haberürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Türkiye'nin salgınala mücadelesi sırasında atılan kimi adımlarla AVM'lerin yeniden açılmasına rağmen TBMM'nin kapalı olmasına yönelik muhalefetin elelştirilerine Meclis Başkanı Mustafa Şentop'a iletti.

Sarıkaya, Şentop'un bu eleştirilere yanıtına ise köşesinde yer verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile dün bir başka konu hakkında konuşurken bu eleştiriyi anımsattım, hayret cümlesiyle karşıladı:

“Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi? Komik buldum bu söylemi. Ayrıca TBMM kapanmış değil ki, milletvekili arkadaşlarımız salgının en yüksek olduğu dönemde bile çok yoğun bir çalışma içine girdi. Sonrasında da çalışmalarına ara verdi. Şu dönem acil bir şey de yok. Eğer gündemde önemli ve acil bir durum varsa, hemen çağrı ile toplanabilecek durumda. Yanlış bir yaklaşım…”

Başkan Şentop’un muhalefet eleştirilerine karşı konuya yaklaşımı böyle…