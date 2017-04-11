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  1. 11 Nisan 2017 11:42

Avrasya Araştırma: ''Referandumdan ''Evet'' çıksın, şirketi kapatırız''

Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi'nin son referandum anketi çalışmasından ayrıntıları ilk kez açıkladı: AKAM olarak ‘Evet’ çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik.

Avrasya Araştırma: ''Referandumdan ''Evet'' çıksın, şirketi kapatırız''
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Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz'ın kendisine yolladığı son anket çalışmasıyla ilgili mesajı Halk Arenası programında okuyan gazeteci Uğur Dündar, referandumda kesinlikle 'hayır' çıkacağını söyledi.

Dündar'ın okuduğu mesaj şöyle:

"Referanduma yönelik son anket çalışmamız tamamlanmış olacak. AKAM olarak ‘Evet' çıkması halinde şirketimizi kapatacağımızı taahhüt ettik. İlk gelen veriler önceki anketlerimizi doğruluyor. Bu referandumdan kesinlikle açık ara farkla ‘Hayır' çıkacak. Referanduma katılım artarsa bu fark tarihi bir sonuca dönüşür."

 
 
 

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