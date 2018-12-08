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  4. 08 Aralık 2018 13:28

Aylin Nazlıaka CHP'ye geri dönüyor

Eski Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka, bugün CHP üyelerine SMS ile geri dönüş sinyali verdi.

Aylin Nazlıaka CHP'ye geri dönüyor
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3 yıl önce CHP'den ihraç edilen eski Ankara milletveki Aylin Nazlıaka, CHP'ye geri dönüş sinyali verdi. CHP üyelerine bugün bir SMS gönderen Nazlıaka, Ankara'nın tüm ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyelerinin kendisi hakkında parti yönetimine verdiği dilekçeyi hatırlattı ve "Örgütümüzün vefasına, hak bilirliğine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Gerçek Gündem'in aktardığına göre Nazlıaka'nın mesajı şöyle:

Değerli ailem,
Bildiğiniz gibi 3 yıl önce üyesi olmaktan onur duyduğum partimden ihraç edildim. Geçen ay Ankara'nın tüm ilçe başkanları ve il yönetim kurulu üyeleri partiye geri alınmam konusunda OY BİRLİĞİ ile bir karar aldı ve bu kararı yazılı olarak parti yönetimine sundu. Örgütümüzün vefasına, hak bilirliğine minnettarım. Çok teşekkür ederim.
Ben sizlerle olan gönül bağımı hiç koparmadım, koparmam. Hukuki bağımızın da bir an önce yeniden kurulmasını dileğiyle...
Aylin NAZLIAKA
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, 4 Mart 2016 tarihinde aldığı kararla "bir milletvekilinin odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddiasıyla ilgili Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar vermişti.

 

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