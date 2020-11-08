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  4. 08 Kasım 2020 17:56

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu ve Akar'la görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Çavuşoğlu ve Akar'la görüştü
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Temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Çavuşoğlu ve Akar, Aliyev'le görüştü.

Kabulde, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de hazır bulundu.

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