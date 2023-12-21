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Babacan’dan Akşener’e Yavaş ve İmamoğlu eleştirisi

Babacan’dan Akşener’e Yavaş ve İmamoğlu eleştirisi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik sözlerini eleştirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Babacan, "Şurada seçime 3 ay kalmış, daha dün masada oturanların birbirleriyle ilgili neler söylediğini, neler yaptıklarını büyük bir hicapla izliyoruz. Bu tür tutumlar güven oluşturmaz. Dün elini tuttuğuna bugün 'düşman' derseniz güveni oluşturamazsınız; dün 'adayımdır' dediğinize bugün 'korkak' derseniz güven oluşturamazsınız" dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI DERİNLEŞİYOR"

Babacan, 14 Mayıs seçimlerinin sadece muhalefette değil, aktif siyaset yapan birçok insanda hayal kırıklığı ve umutsuzluk yarattığını vurguladı. Babacan, seçim sonrasında muhalefet partilerinin kendi iç tartışmaları ve "partilerin birbirlerini suçlama yarışının", hayal kırıklığını daha da derinleştirdiğinin altını çizdi.

YEREL SEÇİM ADAYLARI

Ay başında yerel seçimler için 51 belediye başkan adayını açıkladıklarını hatırlatan Babacan, gelecek hafta da Ankara'da yapacakları törenle ikinci grup belediye başkan adaylarını duyuracaklarını kaydetti.

Etiketler yavaş ali babacan imamoğlu
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