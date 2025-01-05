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Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı

Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı
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Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'ye yönelik yaptığı muhalefet ile tüm dikkatleri üzerine çeken Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt "Bir gün siyaset yapmayı düşünürsem Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım" diyerek CHP'ye göz kırptı.

Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü TV'de katıldığı programda, İzmir Milletvekili Salih Uzun ile birlikte DEVA-Gelecek-Saadet Grubundan kendilerine teklif geldiğini ancak bu davete katılma durumlarının olmadığını ifade etti.

Enginyurt, "CHP'den seçilip AKP'ye gitmeyi hiçbir zaman doğru ve ahlaki bulmadım. CHP tabanından oy alıp, onların hakkını alıp da oradan gidip muhalefet edip AKP veya Cumhur İttifakı safında yer almak bana göre ne ahlaki ne siyasi, ne de etik açıdan da doğru değil. Eğer siyaset yapacaksam Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni bizi seçmiş, değer vermiş, bize onur vermiş. Bir gün siyaset yapmayı düşünürsem Cumhuriyet Halk Partisi’nde yaparım" ifadesini kullandı. 

Etiketler CHP ak parti cemal enginyurt deva gelecek partisi Saadet Partisi
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