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  4. 26 Mayıs 2017 14:41

Bahçeli AK Parti'ye neden bu kadar yaklaştı ? Şok iddia

Eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başbakan Binali Yıldırım ile olan görüşme trafiğinde “iktidar ortağı” olmayı denediğini söyledi.

Bahçeli AK Parti'ye neden bu kadar yaklaştı ? Şok iddia
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Eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başbakan Binali Yıldırım ile olan görüşme trafiğinde “iktidar ortağı” olmayı denediğini söyledi.

KRT'de Çağlar Cilara'nın "Haber Merkezi" isimli programına konuk olan eski MHP Milletvekili Nazif Okumuş, "Bahçeli, Başbakan ile olan görüşme trafiği içerisinde iktidar ortağı olabilir miyim diye denedi" dedi.

MHP Lideri Bahçeli'nin iktidar ortağı olarak partisinden uzaklaşan kitleyi yeniden partiye çekme düşüncesi olduğunu belirten Nazif Okumuş, "Olmayacak duaya amin dediği anlaşıldı" diye konuştu.

Okumuş, Bahçeli'nin iktidar ortağı olamadığı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı FETÖ'nün siyasi ayağı üzerinden eleştirmeye başladığını belirtti.

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