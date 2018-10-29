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  4. 29 Ekim 2018 13:36

Bahçeli, Akşener'i görmezden geldi

Anıtkabir'deki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına MHP lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Bahçeli'nin, Akşener'i görmezden geldiği anlar kameralara yansıdı.

Bahçeli, Akşener'i görmezden geldi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında aralarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı organlarının başkanlarının bulunduğu heyet Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu.

BAHÇELİ, AKŞENER'İ GÖRMEZDEN GELDİ

Anıtkabirde düzenlenen törende Bahçeli'nin Akşener'i görmezden geldiği anlar dikkat çekti. Bahçeli'nin yanında bulunan TBMM Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Genel Sekreter İsmet Büyükataman da görmezden geldi.

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