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Bahçeli: ''Canileri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek''

Bahçeli: ''Canileri aklamaya çalışan kim varsa kaybedecek''

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısıyla ilgili, ''Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur.'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Mezitli Polisevi’ne 26 Eylül 2022 gecesi, sözde gazeteci olarak lanse edilen bir teröristin hain saldırısı neticesinde, son kurşununa kadar mücadele eden Polis Memurumuz Sedat Gezer şehit düşerken, bir polisimizle birlikte bir sivil vatandaşımız da yaralanmıştır.

Aziz şehidimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavi altında bulunan yaralılarımıza şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun diyorum. 

"DÖKÜLEN HER ŞEHİT KANININ HESABI DAMLA DAMLA SORULACAKTIR"

Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır.

Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur."

Etiketler devlet bahçeli mhp mersin polisevi terör saldırısı
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