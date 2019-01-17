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  4. 17 Ocak 2019 16:41

Bahçeli canlı yayında promtera öfkelendi

MHP lideri Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen MHP İl Başkanları Toplantısı'nda promter'da yanlış konuşmanın yansıtılmasına tepki gösterdi.

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Kızılcahamam'da düzenlenen MHP İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, prompter'da yanlış konuşmanın yansıtılmasına "Burayı yanlış koymuş kaldırın bunları" diyerek tepki gösterdi.
 
Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Konuşmasını bir süre normal bir akışta devam ettiren Bahçeli, prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılmasının ardından sinirlerine hakim olamadı.

"KALDIRIN BUNLARI YA"

İşte Bahçeli'nin canlı yayın sırasında, "Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz. İnançlarımızın derinliğiyle, kanımızın genişliğiyle, ülkülerimizle bir diğer şeyler tutuyoruz. Burasını yanlış koymuş kaldırın bunları ya" dedi.

KAĞITTAN OKUMAYA BAŞLADI

Bahçeli daha sonra prompter'a doğru konuşmanın yansıtılmasının ardından konuşmasına kağıttan okuyarak devam etti.

promter , yazı , bahçeli
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