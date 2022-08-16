Bahçeli hakkında dikkat çeken iddia: ''4 Eylül'de ilan eder, Kasım'da erken seçime gideriz''

Son yıllardaki erken seçimlerin ilk işaretini veren isim olan MHP lideri Bahçeli'nin 2023 seçimleri için de erken seçim ilanını yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

tv100'de Gürkan Hacır'ın hazırlayıp sunduğu Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş kulis bilgilerini paylaştı.

Gazeteci Barış Yarkadaş tv100'de yayınlanan Taksim Meydanı'nda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Sivas'tan erken seçim çağrısı yapabileceğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 4 Eylül'de Sivas'a mitinge gideceğini hatırlatan Yarkadaş, "Devlet bey Sivas'tan erken seçim çağrısı yapabilir." dedi.

AK Partililere aldığı kulis bilgisini sorduğunu söyleyen Yarkadaş, "Devlet bey erken seçim kararı alacakca Erdoğan ile fikir alışverişi yapmadan açıklamaz" cevabı aldığını açıkladı.

MHP'DEN YANIT GELDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş'ın bu iddiasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan bir açıklama geldi.

Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

''CHP’de vekil iken yalan ve iftira müstahsili, gazetecilik ederken de asparagas haber tüketicisi olan Barış Yarkadaş, katıldığı bir TV programında yine mesleki ihtisasını konuşturmuş.

Bahçeli hakkında dikkat çeken erken seçim iddiası

Yarkadaş, Sayın Genel Başkanımızın 4 Eylül’de Sivas’tan erken seçim çağrısı yapabileceğini öne sürmüş. Yalanı avuç avuç içen, gerçeğin bir damlasını bile yutamaz. Sonunda, kendisi de ona inananlar da yalanda boğulur.

Bize medya çevrelerinden ulaşan son bilgilere göre, TV kanalları çalışanlarını boğulma tehlikesinden koruma kararı almış. Martavalcı Yarkadaş’a 4 Eylül’den itibaren ekran yasağı uygulanacakmış!''