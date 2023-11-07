Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na böyle veda etti

MHP lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanlık seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hançerlendim" açıklaması için "beyhude bir sızlanmadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım." söylemine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı beyhude bir sızlanmadır." dedi. Öte yandan Bahçeli'nin gündeminde İsrail'in Gazze saldırıları da vardı. "Filistin'de zalimlerin karşında mazlumların yanında durmalıyız." diyen MHP lideri, İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşunun sağlam olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Siyaset soğuk tandırdan sıcak ekmek almaya çalışanların harcı olamaz. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz. Türk siyasetinin ahlak reformuna ve toparlanmaya ihtiyacı vardı. Bunu yapacak olan da Cumhur ittifakı ve MHP'dir.

Bugün hepimizin öncelikli görevi dünyadaki yaşanan gelişmeleri kavramak ve insanlığın ortak geleceğini adil ve sağ duyulu teklifler getirmektir. Daha huzurlu, güvenli ve gelişmiş bir Türkiye önceliğimizdir.

Dengeli ve dirayetli bir şekilde ilerleme kaydediyoruz. Günü birlik siyaset yapmıyoruz. Her rüzgara yelken açmıyoruz. Kof, boş, çok söyleyene aldırmıyoruz.

"GÖNÜL KAZANMAK İSTİYORUZ"

Gönül kazanmak gönüller almak istiyoruz. Gökten düşenin parçası bulunur da gönülden düşenin parçası bulunamaz. Öncelikli görevimiz dünyada yaşanan gelişmeleri kavramak ve yapıcı iyi niyetli sağ duyulu teklifler getirmektir.

Cumhur İttifakı ve MHP, parlak bir geçmişi onurlu bir gelecekle buluşturmanın arayış ve amacıyla yeni yüzyıla hazırlanıyor. Siyasi çalışmalarımız istikrarlı, iddialı ve itinalı ölçülerde devam etmektedir.

Hiçbir engel yolumuzu kesemeyecektir. Hiçbir saldırı milletimize hizmet aşkımızı soğutamayacaktır. MHP olarak stratejik hedeflerimizi isabetle belirledik. Siaysi mücadele muhalefet partilerine göre önde olmamızın sırrı buradadır.

CHP'DE GENEL BAŞKAN DEĞİŞİMİ

Kılıçdaroğlu'nun hançer itirafı beyhude bir sızlanmadır.

CHP'deki genel başkan değişimi bizim konumumuz ve gündemimiz değildir. Bize saygı duymak hayırlı olsun demek düşmüştür. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara teröristlere kiralık gazetecilere selam gönderilmesidir. Bir selam bin hatırdır. Teröriste selam veren sırtına ihanetin semerini vurmuş demektir. Cumhuriyet'in ve CHP'nin 100. yılında genel başkanlığa adayla isimlerin kurultay salonunda terörist Demirtaş'a selam göndermek teröristi selamlamaktır. İlk tuğla yanlış konuşmuş, ilk düğme yanlış iliklenmiş, ilk adım yanlış atılmıştır.

Bu tiplerden millete ve ülkeye hayır gelmez gelemez gelemeyecektir. Biz Türk ve Türk Yüzyılı hedeflerinin inşa, imar ve ihyanın peşindeyiz.

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRILARI

Ülkeler arasında irtibat ve ilişki ağlarının üst üste darbe aldığı Filistin'de zalimlerin karşında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katline sessiz kalamayız. Yüzü kan revan içindeki hallerine tepkisiz duramayız.

İsrail terörüne karşı Türkiye'nin duruşu sağlamdır. Duamız ve detsğimiz Filistinli kardeşlerimize yöneliktir. MHP, Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı kabinesinin aldığı her kararın sonuna kadar yanındadır.

TÜRK DEVRİ

Devir artık Türk devridir.

Onlar hainleri selamlasın. Biz Türk devrini gururla onurla heyecanla ve ayakta hep birlikte selamlayalım.