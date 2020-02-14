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  4. 14 Şubat 2020 10:02

Bahçeli klasik otomobilini belediye başkanına hediye etti

Son olarak partisinin grup toplantısında yaptığı savaş çağrısıyla gündemde olan MHP lideri Devlet Bahçeli, klasik otomobillerinden birini Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’a hediye etti.

Bahçeli klasik otomobilini belediye başkanına hediye etti
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Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Bahçeli’nin varlığı ve desteğiyle her daim yanlarında olduğunu bildirdi. Bahçeli’nin kendisini manevi bir hediye ile şereflendirdiğini ifade eden Özyavuz, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başkanımız Devlet Bahçeli’nin destekleri ve değerli hemşehrilerimin teveccühleri ile belediye seçimlerine girdim ve Allah’ın izniyle güvenlerini boşa çıkarmadık. Bugün bizlerin tekrar onore edildiği bir gün olmuştur. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli kendisi için çok kıymetli olan, gözünden sakındığı klasik arabasını bize hediye etmiş, Özyavuz ailesini yeniden onurlandırmış ve duygulandırmıştır. Bu kıymetli hediyeye gözümüz gibi bakacağımızı bilmenizi isterim. İnşallah sizden bize armağan edilen bu klasik araba evlatlarımızdan torunlarımıza kadar manevi değeri çok yüksek bir hatıra olarak kalacaktır.”
 
 

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