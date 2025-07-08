Bahçeli Özel'i hem ''silahlı darbecilikle'' suçladı hem de tarihi çağrısına destek verdi!

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, CHP lideri Özel'in Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere gözaltına alınarak tutuklanan CHP'li belediye başkanlarının duruşmalarının TRT ekranlarında canlı yayınlanmasına dair çağrısına açık destek verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin konuşan Bahçeli, "Mali yönetimlerde tuz kokmuştur. Emanet ziyan edilmiş, milletin irade ve güveni hiçe sayılmıştır. CHP'nin yönetimi altında bulunan belediyelerin yolsuzluk ve rüşvet batağına saplanması demokrasi nimetinin ve millet emanetinin göz göre göre çeteleşmiş bir zihniyet eliyle çiğnenmesi bu partiyi neredeyse organize suç şebekesine çevirmiştir" dedi.

Bahçeli "Hepimizi hayrete düşüren, herkese 'bu da mı olmuş' dedirten gayri ahlaki ve gayri hukuki ilişkiler teker teker deşifre edilmektedir. CHP'nin Adana ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlarının, Adıyaman Belediye Başkanı'nın yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonucunda yakayı ele vermişler, kirli çamaşırları da ortalığa dökülmüştür." ifadelerini kullandı.

"İddianameler süratle hazırlanmalı, kovuşturma safhaları eksiksiz ve etkin şekilde idame ettirilerek olabilecek en kısa sürede tamamlanmalıdır" diyen Bahçeli, "Yargısal süreçlerin uzaması sakıncalıdır ve buna gerek yoktur. Adli tatil yakında başlayacaktır. Eylül ayının ilk haftasıyla beraber hızlanan yargı süreçlerinin ithamında ağır yükü ülkemizin gündeminden çekip çıkaralım, kim suçlu, kim masum görüp öğrenelim." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Duruşmalar TRT'de canlı yayınlansın" önerisine destek vererek, "CHP Genel Başkanı duruşmaların televizyon ekranlarında canlı yayınlanmasını talep etmiştir. Madem bu talebinde ısrarlıdır, madem milletimizin her şeyin takibinden yanadır, o halde biz de bu beklentinin makul ve meşru değerlendirilerek ak koyunun, kara koyunun mahşeri vicdandan, vicdan huzurunda tefrik ve teşhir edilmesini ümit ve temenni ediyoruz" dedi.

Ancak Bahçeli, CHP lideri Özel'in yaptığı açıklamalara tepki göstererek "Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun" ifadelerini de kullandı. Bahçeli "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim sözü Özgür Özel'e ait. Sokakta hayal kurabilirsin, haydi buyur sokak sokak gez de görelim boyunun ölçüsünü alalım. Bu sokak merakı seni suça sevk ederse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Ufalanmış aklından çıkarma bunu. Mısır örneği vermesi bir başka talihsizliktir. Hayırdır Özgür Bey darbe mi düşünüyorsun? Sandıkla yapamadığını silahların gölgesinde mi planlıyorsun. CHP, Türkiye partisi olma yolundan çıkmıştır." dedi.

Özel'in "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim" sözlerini anımsatan Bahçeli, "İsmin Özgür, Türkiye de özgür bir ülkedir. Öfke kontrolünü kaybettiğini, stresle başa çıkamadığını, ölçüyü kaçırdığını görüyorum. Sokağa çıkabilirsin, sokakta gezebilirsin, sokakta hayal kurabilirsin, germeye, gerginlik üretmeye mahal yoktur. Elini tutan yok, önüne geçen yok, önüne çıkacak yok. Haydi buyur sokak sokak gez de görelim, boyunun ölçüsünü alalım. Ama bu sokak merakı seni suça sürüklerse karşında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini bulursun. Bunu da ufalanmış aklından sakın ola çıkarma."

Eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını açıkladığı yeni süreç ile ilgili konuşan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir. Dolayısıyla devletin başı, terörsüz Türkiye'yi gerçekleştirmekle mükelleftir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çabalarında her daim yanında ve arkasında olacağız. Onu yalnız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.