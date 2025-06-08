Bahçeli, Özgür Özel ile görüştü
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MHP lideri Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek için ''Geçmiş olsun'' dileklerini iletti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonla görüştü. Bahçeli, Özel'e, elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek için 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.
DHA
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