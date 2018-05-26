Bahçeli seçim beyannamesini açıkladı ! İşte MHP'nin vaatleri

MHP'nin Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Bahçeli, "Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılmalı. Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak. Askerlik hizmeti emekliliğe sayılacak. Emeklikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetleri giderilecek" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ne mutlu ki muzaffer günlere, huzurun şafağına 28 gün varken bir araya geldik. Gururla söyleyebilirim ki, Türk ve Türkiye sevdalıları kınındann çıkmış kılıç gibi parlıyor. Cesur hedeflerinizle Türk Milleti'ne güven veriyorsunuz. Sizler azı, çok, gediği, tahkim için mücadele ediyorsunuz. Ecdadın emanetleri omuzlarımızda geleceğe yürüyoruz. Vatanımız Türk, milletimiz Türk, devletimiz Türk. Seçim beyannamemizi takdim için burada toplandık. Şu anda televizyonları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı şükranla kucaklıyorum. Ayırmadan, farklı görmeden milletimin tüm evlatlarını bağrıma basıyorum. Seçimlerin ülkemize, partimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli vekil adayı arkadaşlarım, elmanın göbeğinde gizlenen tohumi bir elma bahçesidir. Bu tohum kayaya denk gelirse çıkmaz. Yıllardır ne badireler atlattık, önümüze kaya çıksa da ittirerek filizlenmeyi bildik. Dağları yerinden oynatmak, kuvvetten önce, inanç işidir. Denizimizde yaşayıp, dereleri ile övünenlere gülüp geçtik. Hilalimizin altında sinsi sinsi, yıldız iddiasında olanlar çıktı, sabrettik. Geveze dilleri ile beyhude yere konuşanlara değil, susup, temiz bakanlara itibar ettik. Nereye gideceğimizi, ne yapacağımızı biliyoruz. Biz dalımızdan kopmadık, savrulmadık. Tereddüt göstermedik, aksi olsa sözümüzü kesmekle kalmaz, ömrümüzü kırparlardı. Hayat hakikat olduğu sürece, müreffeh günlere inancımız zayıflık göstermeyecektir.



AYAKTA ALKIŞLANDI

Birileri açısından imkansız gibi görülen tarihsel yolculuğumuz başta kurucumuz Türkeş Bey ve ülküdaşlarımızın mücadelesi ile bugünlere ulaşmıştır. İşte Milliyetçi Hareket, işte fazilet, işte adam gibi adamlık. (Bu sözlerden sonra salonda bulunanlar ayağa kalkarak Bahçeli'yi alkışladı) Şimdi soruyorum sizlere, başarmaya var mısınız? Zaferlere hazır mısınız? Oyunları bozacak mısınız? İhanetleri, ithamları 24 Haziran'da ezip geçecek misiniz? Başkaları gibi irademiz hipotekli değildir, zincirli değildir. Gördüğümüz gibi oluruz, olduğumuz gibi de görürüz. MHP, Türkiye'nin faydasına olmadığı hareket karşısında tek başına da olsa karşı durmuştur. Geçmişimizdir tanıktır. Bizim safımız Türk Milleti'dir. Bizim yönümüz Türk İslam Dünyası'dır.

"24 HAZİRAN TÜNELDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ"

Önümüzde yeni ve tarihi bir imtihan vardır. İstiklalimize pranga vurmaya çalışan güruh kaybedecektir. 24 Haziran seçimleri cumhuriyet tarihinin en kritik, en mühim karar anlarından birine tekabül edecektir. MHP'yi güçsüzleştirmek isteyenlere şamarı indirmeye yeminli misiniz? 24 Haziran Türkiye'nin kader anı, tünelden önceki son çıkışıdır. Ekonomik tetikçileri devreye sokuyorlar, her tarafımız çevrelenmiştir. Kerkük hüzünlü, Kudüs işgal altındadır. Son 10 yıldır süregelen devamlı derinleşen hain bir operasyon süreciyle Türkiye'nin zehirlenmesi hedeflenmektedir. Terör örgütleri bu maksatla öne çıkarılmaktadır.

"MHP'Yİ MECLİS'E DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE TAŞIYACAĞIZ"

Türkiye'nin içine düştüğü tehlikeli durum karşısında siyasetimizi tekrar gözden geçirmeliydik. MHP Türk milletinin öz değerlerini savunuyor. Vatan yıkıldıktan sonra neyin siyasetini ne için yapacağız? Biz bu ülkeyi karşılık beklemeden ödül beklemeden sevdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türk milettinin eseridir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni TBMM'de çok daha güçlü, layık olduğu, sözü geçen bir mevkiye mutlaka taşıyacağız.

Partimiz adayları ve yöneticileri üzerinde spekülasyon yapan, dedikodu üreten kim varsa alçaktır, haindir. Bunlarla ilgili gereğini 24 Haziran'dan sonra muhakkak suretle yapacağım.

"TÜRKİYE DÖVİZLE KURULMADI, DÖVİZLE YIKILMAZ"

Namussuzlar döviz kurunu yükselterek ambargo koymaya çalışıyorlar. İç ve dış düşmanlar karşımızdadır. Döviz kurunun tırmanmasından memnuniyet duyan, kurun yükselmesini kullanmak isteyen kim varsa alayı vatan hainidir. Türkiye Cumhuriyeti dövizle kurulmadı dövizle yıkılmaz. Yıkmaya da kimsenin gücü yetmez. Bunlarınki millet değil zillet ittifakıdır. Ne ara görüştünüz, anlaştınız. İYİ Parti de dahil alayı Demirtaş'ın affını istiyor. Pişmanlık yaşayan, hatasını anlayan, samimi şekilde özeleştiri yapan her kardeşimle kucaklaşmaya hazırım. Biz cezaevindeki ülküdaşlarımızla birlikte kader mahkumları için af istediğimizde sırtı kabarmış kediye dönüyorlar. Onlar Pensilvnaya'nın Kandil'in peşinden koşuyor. Cumhur İttifakı Türkiye'nin kurtuluş ümididir. Erdoğan'ın görevini sürdürmesi millet ve menfaatleri bakımından aciliyettir. Sayın Erdoğan'ın yeni sistemin ruhu açısından görevine devamı gerekiyordu. MHP olarak adayımızın yüksek destek bir oyla seçileceğine inanıyoruz. TBMM'de çok güçlü bir MHP grubunun sesi şimdiden duyuluyor.

İŞTE MHP'NİN VAATLERİ

Ülkemize yönelik toplu göçlerin kaynağında çözülmesi yönündeki politikalar aynen sürdürülecek. Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri hariç olmak üzere kader kurbanlarına af çıkarılması. Vatandaşların kredi ve kredi kartı borçlarından kurtulması. Ekonomide yapısal reformların hızla gerçekleşmesi. AVM ve zincir marketlere yönelik tedbirler alınması. Çiftçilerin mazot üzerindeki vergilerin kaldırılması. İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar destek verilmesi. Gençlerimizin iş bulana kadar ailelelerinin sağlık sigortasından yararlanması. ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanması. Üniversiteye giriş sınavının kaldırılması. Askerlik hizmetinin emekliliğe sayılması. Emeklikte yaşa takılan kardeşlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi. Kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması. Asgari ücretten vergi alınmaması. Ücretlilerin asgari ücret kadar gelirinin vergi dışı bırakılması. Öğretmenlerinin ek göstergesinin 3600'e çıkarılması. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi. Kahraman uzman çavuşlarımızın tümünün kadroya alınması. Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilmesi.

TOPLANTIDAN NOTLAR

Ankara Spor Salonu'nundaki toplantıya katılan partililer Genel Başkan Devlet Bahçeli'yi coşkuyla karşıladı. Bahçeli de salonu dolaşarak partilileri selamladı. Bu sırada salonda, MHP'nin seçim çalışması kapsamında hazırlanan "Cumhur İttifakı" şarkısı dinletildi.

Devlet Bahçeli, yerine geçtikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunması sırasında bazı partililerin bozkurt işareti yaptığı görüldü.



Bahçeli salona gelmeden önce Turgay Başyayla, MHP için hazırladığı seçim şarkısını söyledi. Şarkı sırasında sahnedeki dev ekranlara Bahçeli'nin görüntüleri yansıtıldı.

Daha sonra Orta Asya'dan Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na kadar Türk tarihinin dönüm noktalarını anlatan gösteri sahnelendi. Gösterinin bir bölümünde şarkılarıyla Turgay Başyayla da yer aldı. Alparslan Türkeş'in fotoğrafının ekrana yansıtılması salondan büyük alkış aldı.

Bahçeli, partisinin seçim beyannamesini açıklamasının ardından MHP'nin milletvekili adaylarını tanıtacak.