Bahçeli seçimin galibini açıkladı: ''Cumhur İttifakı açık ara kazandı''

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

31 Mart seçimlerinin açık ara kazananı Cumhur İttifakı'dır. Bunun aksini ifade etmek beyhude bir gayrettir.

Partimiz büyük bir başarıya imza attı. Kaybedeceğimizi düşleyenler yeniden hayal kırıklığına uğradı.

Dokrasi kültürümüzün yozlaştırılmasına suskun kalmamız, delilli, ispatlı sandık yolsuzluklarına göz yummamız kesinlikle düşünülemez.

31 Mart'ta partimizin aldığı oy yüzde 18.81'dir Oyumuzu yüzde 7.4 göstermek haksızlıktır. Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin toplam oy oranı %60.42 seviyesindedir. MHP'nin İl Genel Meclisi'nde aldığı oy oranının yüzde 18.81 olarak gerçekleşmiş olması birilerini rahatsız etmiştir.

Zillet ittifakının ana aktörü CHP'nin özellikle 11 büyükşehirde sonuç aldığı görünmektedir. Bu nevi şahsına münhasır Pirus Zaferi'dir. Meclis üyeliklerinin ağrılığı Cumhur İttifakı'ndadır. Davul onların elinde de olsa da tokmağın kimde olduğu aşikardır.

Üç büyükşehirde ve diğer büyükşehirlerde çok tehlikeli bir oyun oynanmıştır.

Ankara'da hukuken temize çıkmamış şahıs seçilmiştir. Bize göre ilçe belediyelerindeki iradenin büyükşehir belediyesine yansımamış olmaması kafa karıştırıcı pürüz, demokratik zaafiyettir. Tamir ve telafisi şarttır. Gündem konularından biri bu olmalıdır. Mahalli idarelerde yönetimsel düzenleme elzemdir.

Büyükçekmece'yle Maltepe'de mızrak çuvala sığmamaktadır. Hayali seçmen yazımı, sanal binalaara seçmen yerleştirmesi, sandık güvenliği hakkında kuşkular, FETÖ iddiaları, ıslak imzalı mühürlü sandık cetvelleriyle sandık sonuç tutanakları ve YSK'ye bildiren tutanaklar arasındaki farklar İstanbul'da seçimi gölgelemiştir. Şaibesiz, şüphesiz tertemiz bir oyla seçimi kazanan kim olursa saygı duyarız. Kompleksimiz yoktur. "Bir oy bile yeterlidir" sözümü istismar edip sandık usulsüzlükleri karşısındaki beyanlarımın ters düştüğünü söyleyenler namerttir.

Sayın Binali Yıldırım lehine kullanılan yaklaşık 16 bin oyun nasıl çalındığını merak etmeyelim mi?