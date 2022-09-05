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Bahçeli yine karıştırdı

MHP lideri Bahçeli, partisinin ilk seçim mitinginde sosyalist şair Adnan Yücel’in dizelerini Pir Sultan Abdal’a ait olduğunu sanarak okudu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Sivas mitinginde konuştu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingde açıklamalarda bulunan Bahçeli, "2023 yılında yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz" dedi.

Bahçeli, konuşmasının başında, toplumcu şair Adnan Yücel’in “Yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” adlı şiirinden “Bin kez budadılar körpe dallarımızı/ bin kez kırdılar. / Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz” dizelerini Pir Sultan Abdal’a ait olduğunu sanarak okudu.

Etiketler devlet bahçeli mhp gaf pir sultan adnan yücel Pir Sultan Abdal
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