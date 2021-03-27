Bahçeli'den çok sert sözler: ''Günü geldiğinde bedeli ödetilecek''

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kıbrıs Rum Kesimi’nde bir camiye yönelik saldırıya tepki gösterdi. Bahçeli, ''Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir'' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Müslüman Türk’ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora Ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır" açıklamasında bulundu.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk-İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı ve ”İnsanlığın karamsarlık limanına demirlediği, kötülüğün kol gezdiği, yalan ve riyanın cirit attığı, hıyanet ve huşunetin genişleyip yaygınlaştığı bugünlerde, vicdanımızın sesini dinlemeye, kendimize dönüp akıl ile gönül arasındaki bağı güçlendirmeye ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.



Kibir, hırs, husumetin; hoşgörü ve merhameti örselediğini ifade eden Bahçeli, “Bizi biz yapan yüce hasletlere sarılmadıktan, bizi insan yapan yüksek değerleri benimsemedikten, birbirimizi anlayıp dinlemedikten sonra manevi duruluğa, huzur ve sükûnete ulaşmak çok zordur. Zaman nehrinin hızlı akışı esnasında sabırla durum muhasebesi yapmak zorunluluktur. Berat Kandili’nin kalbimizi nurlandırmasını, insanlığın etrafını kuşatan kirlilikten, tesiri altına girilen karanlık türbülanstan çıkış için bir milat olmasını temenni ediyorum. Fitnenin yerine fazileti geçirmek, gıybetin yerine muhabbeti yerleştirmek temel görev olmalıdır. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Berat Gecesi’ni kutluyorum. Bu muazzez gece hatırına, musallat olan her türlü dert, sorun, felaket ve hastalıklardan kurtulmayı Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Manevi kurtuluşun beratına milletçe nail olabilmeyi ümit ediyorum” ifadelerine yer verdi.



“Türklere ölüm sloganları atanlar, alçaktır, korkaktır, günahkârdır”

Kıbrıs Rum Kesimi’nde Limasol kentinde bir camiye yönelik yapılan saldırıları lanetlediğini belirten MHP lideri Bahçeli, “1821 Mora Ayaklanmasının 200.yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır” dedi.

Bahçeli, Mora Ayaklanmasının Türk milletinin geçmişine damga vuran kanlı ve kahredici bir facia olduğunu kaydederek bu ayaklanmada gerçek manada bir soykırım yaşandığı değerlendirmesinde bulundu.



“Mora Ayaklanmasının hesabı henüz kapatılmadı”

Bahçeli, 40 bine yakın Müslüman Türk katledildiğini söyleyerek açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

“Ne ibretliktir ki, beşeriyet bu toplu katliama karşı hala suskundur. Müslüman Türk’ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora Ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır. Bu vesileyle Mora Ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah’tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir.”