Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

''Dışarıdan gelip yenemeyenlerin içeriden çözme denemelerine hala karşı çıkıyoruz. Tarihten ibret aldığını söyleyenlere sormak isterim ki hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? Miadı dolan devlet ve siyaset adamları gözden düşmek şöyle dursun kah idamlara sürgünlere maruz kalmışlardır. İnanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Siyaseti kavga ve çıkar çatışmalarının merkez üssü haline getirmenin vahameti hepimize ağır fatura çıkaracaktır. Türk tarihinin çekim alanından koparsak derin uçurumların önümüze açıldığını görmemiz kaçınılmaz hale gelecektir.

''CUMHUR İTTİFAKI 2023 HEDEFLERİNE KİLİTLENMİŞTİR''

Milli kararlılık sayesinde Türkiye'nin bölgesinde bileği bükülmez güç haline gelmesi konusunda Cumhur İttifakı 2023 hedeflerine kilitlenmiştir. Hedefimiz kızıl elmadır.

''CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ TUTMUŞTUR''

Tam 1 yıl önce 9 Temmuz 2018'de Sayın Cumhurbaşkanı TBMM'de yemin ederek görevine başlamış ardından kısa süre içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin birinci Bakanlar Kurulu'nu açıklamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2053 ve 2071 hedeflerinin temellerini kazacaktır. Geride kalan 1 yıllık sürede sistem tutmuştur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden hükümet krizleri yoktur. Yeni hükümet sistemi ile birlikte kalıcı siyasi istikrarın kilidi açılmıştır. Sistemin bütün kurum ve kuralları ile oturması olgunlaşma aşamasına geçmesi ana hedefimizdir. Bu hedef için seferber edilecek anayasal imkanların saptanıp en verimli şekilde kullanılması beka düzeyinde önemlidir.

KILIÇDAROĞLU'NA: YÜREĞİ VARSA TEK BİR NUMUNE İSİMDEN BAHSETSİN

CHP'nin ucuz siyasi kafasına göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıymış. Sayın Kılıçdaroğlu eğer biliyor ve inanıyorsa Cumhuriyet tarihinde bize tek bir tarafsız cumhurbaşkanı göstersin. Yüreği varsa tek bir numune isimden bahsetsin. Devlet demek hukuk demektir. Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır.

''SAYIN KILIÇDAROĞLU İÇİN BAZEN HÜZÜNLENİYORUM''

Sayın Kılıçdaroğlu İBB Başkanının hıyarım var diyen kim varsa tuz alıp koşmasından anlaşılan biraz ürkmüş ne oluyoruz sorusunu zannederim kendisine sormaya başlamıştır. Diyor ki eski sisteme dönülmesiyle ilgili bir talebimiz olmadı. Sayın Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum. Kılıçdaroğlu için çember daralıyor suyu ısınıyor.

''CHP'NİN TAKOZ KOYMA HEVESLERİ TERS TEPECEKTİR''

Yeni sistem olmuştur. CHP'nin takoz koyma hevesleri ters tepecektir. Türkiye'yi heba ettirmeyeceğiz. Hodri meydan bu vatan bölünmeyecek.

MERKEZ BANKASI BAŞKANININ GÖREVDEN ALINMASI

Hiçbir kurum ve kuruluş milli iradenin önünde ve üstünde değildir. Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla başlayan tartışmaların tehlikeli seviyelere ulaştığı görülmektedir. Merkez Bankası Başkanı bir bürokrattır görevini layıkıyla yapan kalır yapamayan gider. Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı'nı siper yapıp ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir. Merkez Bankası’nın bağımsızlığı başka bir şey, Başkanı'nın kurumsal hedeflere ulaşamadığından dolayı hükümet tasarrufuyla görevden alınması başka bir şeydir. Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değildir. CHP'li sözcüler dedikodu yapmak yerine şu sıralar moda haline gelen yeni doğmuş sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir sorusunun cevabını aramaya koyulmalıdırlar. CHP inkar etse de Türkiye ekonomisi saldırı altındadır.

''BM CENEVRE OFİSİ SKANDAL GÖRÜŞMEYE SAHNE OLMUŞTUR''

BM Cenevre Ofisi skandal görüşmeye sahne olmuştur. BM'nin bir terör örgütünü resmi muhatap kabul etmesi terörizmle mücadeleyi köstekleyecektir.''