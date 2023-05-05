Bahçeli'den The Economist'e sert tepki: Haçlı bakiyeleri...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'da gerçekleştirdiği mitingde The Economist dergisini eleştirdi.

Çorum'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, The Economist dergisinin kapağına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Haçlı bakiyeleri 14 Mayıs için senaryo geliştirip, son kozlarını oynuyor." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 9 gün sonra yapılacak seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini diliyor, seçime katılacak partilere başarılar diliyorum.

'14 MAYIS, TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR'

Çorum’da eyyamcılık yoktur, yalana tevasül edenin haysiyetinden söz edilemez. Çorum’un hükümran bir mazisi vardır. Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye’nin meşalesi yıkılmıştır. Geleceğin gücü Türkiye’dir.

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ufukta görülmüştür. 14 Mayıs seçimlerini cumhurun zaferi ile pekiştirmek lazım. Milli birlik ve kardeşlikle beraber yaşarız. Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız. Aziz milletim sıra sende.

"TÜRKLÜĞÜ ANAYASADAN HİÇKİMSE ÇIKARAMAZ"

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin önünü kesmek için çırpınıyor. Terörist Demirtaş, Kılıçdaroğlu’na oy vereceğim diyor. Kim kiminle yürür bakın siz. Biz halkımıza ne diyorsa ona bakıyoruz. Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK ile yol yürüyor.

Kılıçdaroğlu’nun Ağrı ve Van mitingleri bölücülüğün meydan okumasına sahne oldu.

Türklüğü anayasadan çıkaracağız demedi mi? Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. Türklüğün anayasadan çıkarılması demek, kefendir. Türk milletini hiçbir alçak sökemez, buna güç yetiremez.

THE ECONOMİST'E TEPKİ

Bir terörist çıkıp demişki; 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek. Yine bir başka terörist adeta kin ve nefretini kusarak şöyle konuşmuş; Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan geri çekilmesini sağlayacağız.

İngiliz menşeili The Economist dergisi muhalefetin iktidar olması halinde güneş sınırlarımız boyunca bir terör koridorunun açılacağını Türk dış politikasının tamamen değişeceğini, S-400 hava savunma füze sisteminin de depoya alınıp çürümeye bırakılacağını iddia etmiş.

Yine aynı ülkeden yayınlanan bir gazetede, Kılıçdaroğlu'nun bir tabuyu yıktığını, dolambaçlı sözlerle Erdoğan'ın kaybedeceğini ileri sürmüş. Yedidüvel 14 Mayıs'ı bekliyor. Haçlı bakiyeleri 14 Mayıs için senaryo geliştirip, son kozlarını oynuyor. Ne kadar Türk ve İslam düşmanı varsa zalimlerin paravan cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun arkasında duruyor.

Terörü aklamaya, arkalamaya, arındırmayan ve asıl maksadını saklamaya niyetlenen bu melanet niyetli siyaseti ekonomik ve diplomatik amaçlarının içine tıpki bir mayın gibi yerleştiren ülkeler 14 Mayıs için mual hayal kuruyor.