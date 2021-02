Bahçeli'den üniversitedeki ''Kabe'' skandalına sert tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Boğaziçi Üniversitesinde Kabe fotoğrafının yere serilmesiyle ilgili, "Bu alçak olayın faillerinin ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantıları yoktur. Kabe'yi aşağılayanların, bu mabedimizi asırlar evvel mancınıklarla vurup yıkan Yezid'in askerlerinden, Kabe'yi işgal eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur" dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere tepki göstererek, "Boğaziçi Üniversitesi'nde süregelen habis eylemler, mutat ve kanuna muvafık bir rektör atanmasına gösterilen eften püften tepkilerden maksat itibarıyla farklı ve fazla anlamlar taşımaktadır. Türkiye'nin boğazını sıkmak isteyen provokatörler Boğaziçi'ne tutunmanın arayışındadır. Milletimizin hassasiyetleriyle oynamayı özgürlük, mukaddesatını hedef almayı demokrasi, toplumsal huzur ve sükûnetini baltalamayı eğitim hakkı gibi lanse ve servis eden iç ve dış mihraklar, devşirdikleri piyonlarla yasa dışı protestoları yaygınlaştırmanın amacındadır. 28 gündür ülkemizin gündeminde yer alan Boğaziçi Üniversitesi, demokratik bir hak arayışına veya masum bir öğrenci itirazına sahne olmamıştır. Bu üniversitenin kapısına öğrencinden başka her türlü haşarat ve anarşist gruplar sırayla yuvalanmıştır. Nitekim her şey ortadadır" dedi.



'MANEVİYATA SÖVENLERİ ÖVENLER, ASALAKTIR'

Boğaziçi Üniversitesinin giriş kapısının, terör örgütlerinin eylem ve manevra alanını daraltmak için kilitlendiğini ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Mesele öğrenci ya da rektör meselesi değildir. Asıl mesele üniversiteleri kapsayacak olası bir dalgalanmayı toplumsallaştırıp siyasallaştırmaktır. CHP, HDP, İyi Parti ve bunların diğer yandaş partileri Boğaziçi Üniversitesi'nde oynanan oyuna doğrudan iştirak etmişlerdir. Üniversiteye sırtlarını dönen sözde akademisyenler ise bu sakat tutumlarıyla başka bir açıdan Türkiye muhaliflerine kucak açmışlardır. Bilime sırt dönenler; karanlığa yüz verirler, karışıklığa omuz verirler, krize onay verirler, kargaşaya destek verirler. Üstelik bazı çapulcuların kutsallarımıza hakaret etmelerine de ses çıkarmazlar. Çıkarsalar kör ideolojik muhitlerince aforoz edileceklerini gayet iyi bilirler. Millete ve maneviyata sövenleri el birliği edip övenler, emel birlikteliğine heves edenler aydın değil, asalaktır. Merhum Cemil Meriç isabetle demişti ki: 'Bizim aydınımız din düşmanı değil, İslam düşmanıdır' Acıklı olsa da ne kadar doğru bir tespit değil mi?"



'KABE'Yİ İŞGAL EDEN TERÖRİSTLERDEN FARKI YOK'

Geçen Cuma günü Kâbe resmi üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ temalı paçavra asılmasının da 'aydınım' diyen hiç kimseyi rahatsız etmediğini belirten Bahçeli, "Bu alçak olayın faillerinin ne öğrencilikle, ne eğitimle, ne ilim ve irfan gayesiyle hiçbir bağı ve bağlantıları yoktur. Kabe'yi aşağılayanların, bu mabedimizi asırlar evvel mancınıklarla vurup yıkan Yezid'in askerlerinden, Ebabil kuşlarınca kafalarına taş yağdırılan Yemen Valisi Ebrehe ve askerlerinin durumundan, hatta 20 Kasım 1979'da Kabe'yi işgal eden teröristlerden hiç mi hiç farkı yoktur. Kabe-i Muazzama'ya hakaret edenleri lanetliyorum. Görülen ve görülmeyen faillerinin hukuk ve maşeri vicdan karşısında hak ettikleri cezaları bulacaklarına yürekten inanıyorum. Be hey kalpsizler, kuldan utanmıyorsanız bari Allah'tan korkun. Bizden uzak, feci sonunuza da yakın durun" ifadelerini kullandı.



Bahçeli ayrıca 2021 Yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı olarak kutlanacağını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.