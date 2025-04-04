Bahçeli'nin geri dönüşü sonrası Sedat Peker'den dikkat çeken hamle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra mesaiye başladı. Sosyal medyanın gündemine oturan gelişmeyle ilgili olarak Sedat Peker'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı ameliyatı olduktan yaklaşık 2 ay sonra göreve geri döndü. Bahçeli 6 Şubat'ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuş, 14 Şubat’ta taburcu edilmişti.

65 gün sonra ilk kez kameraların karşısına çıkan Bahçeli bugün önce ölüm yıl dönümü dolayısıyla MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti, ardından Alparslan Türkeş Vakfı'nın açılışına katılıp son olarak MHP Genel Merkezi'ne geçerek mesaisine başladı.

SEDAT PEKER'DEN BAHÇELİ PAYLAŞIMI

Bahçeli'nin dönüşüyle ilgili sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Sedat Peker de Bahçeli hakkındaki haber gönderilerini X (Twitter) hesabından yeniden yayınlayarak desteğini gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Sedat Peker ile özdeleşen "Bir umuttur yaşamak" sözünü kullanarak dikkat çekmişti.