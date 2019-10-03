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  4. 03 Ekim 2019 00:54

Bahçeli'nin sağlık durumu kritik mi ? Beklenen açıklama geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Bahçeli'nin sağlık durumu kritik mi ? Beklenen açıklama geldi
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Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."

SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRAN İDDİA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarından bir süre önce sosyal medya ve Ekşi Sözlük’te de Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında ciddi iddialar yer almıştı.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi (AKAM) Başkanı Kemal Özkiraz da Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin ciddi söylentiler duyduğunu sosyal medyada paylaştı.

Özkiraz paylaşımında, ”Devlet Bahçeli’nin sağlığını ile ilgili ciddi ve kötü söylentiler duyuyorum. MHP ise bu konuda tatmin edici bir açıklama yapmıyor. Çizgisini beğenmiyorum ama hepimiz insaniz Allah şifa versin.” ifadelerini kullanmıştı.

 

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