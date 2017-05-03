Bahçeli'ye sordu aday oldu !

MHP MYK üyesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı olan Hamit Kocabey, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için başvurdu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) halk oylamasına ilişkin kesin sonuçları içeren 663 sayılı kararının Resmi gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmasının ardından 28 Nisan Cuma günü başlayan HSK üyeliği başvuruları dün sona erdi.

Üçü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve üçü yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından olmak üzere HSK’ye 7 üye seçecek olan Meclise, 83 aday adayı başvurdu. MHP MYK üyesi ve Devlet Bahçeli’nin avukatı olan Hamit Kocabey’de HSK üyeliği için başvurdu. Hamit Kocabey’in Devlet Bahçeli’nin isteği ve bilgisi doğrultusunda başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Hamit Kocabey kimdir?

Avukat Dr. Hamit Kocabey, 06.05.1961’de Malatya Akçadağ’da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Yüksek Lisans ve Doktorasına yaptı. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa ederek, Kocabey Hukuk Bürosunu kurarak Serbest Avukatlığı başladı. Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu, Türk Enerji Sendikası, Türk Diyanet Vakıf Sendikası danışmanlığı ve avukatlığını yapmaktadır. Ayrıca bir çok kuruluşun danışmanlığını ve avukatlığını yapmaktadır. 2006 yılından bu yana Devlet Bahçeli’nin avukatlığını yapmaktadır. 2006-2009 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012 yılları arası Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkan Yardımcılığı. 4 Kasım 2012 tarihinde yapılan 10. Olağan Büyük Kongresinde MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan 11. Olağan Genel Kurulunda Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak partideki görevine devam etmektedir.