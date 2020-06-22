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  4. 22 Haziran 2020 16:24

Bakan Albayrak: ''Zoru başardık''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından, "Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık." açıklamalarında bulundu.

Bakan Albayrak: ''Zoru başardık''
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız, esnaf ve işçi kardeşlerimizle tek yürek olduk, zoru başardık. Şimdi önümüzde kolay olanı var. Tedbiri bırakmadan hayata devam etmeliyiz. Ancak böyle başarabiliriz!"

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maliye bakanı , berat albayrak
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