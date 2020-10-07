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  4. 07 Ekim 2020 19:53

Bakan Albayrak'tan o ziyaretlere ilişkin açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kuveyt ve Katar'a gerçekleştirilen ziyaretler sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'tan o ziyaretlere ilişkin açıklama
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Bakan Albayrak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik.

Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik.

Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık.

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