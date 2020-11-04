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  4. 04 Kasım 2020 13:23

''Bakan Bey dolara bakmıyor ama...''

Memleket Hareketi'ni başlatan CHP'li eski milletvekili Muharrem İnce, "Bakan Bey dolara bakmıyor ama..." diyerek dolardaki artışın bankaların etkisine yönelik dikkat çeken bir veri paylaştı.

''Bakan Bey dolara bakmıyor ama...''
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CHP Yalova eski Milletvekili ve Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, Twitter hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a göndermede bulundu ve doların yükselişine ilişkin değerlendirme yaptı.

Bankaların piyasa değerinin yarıdan fazla oranda düştüğünü belirten İnce, şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde piyasa değeri 34 milyar dolar olan 9 bankanın Kasım 2020 itibarıyla piyasa değeri 15 Milyar Dolar. Bakan bey dolar kuruna bakmıyor ama, dolar kuru yükseldikçe fakirleşiyoruz."

 

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