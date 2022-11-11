Bakan Bilgin'in açıkladığı EYT'li sayısına CHP'den itiraz

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, emeklilikte yaşa takılan kişi sayısının 1.5 milyon olduğunu açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e itiraz etti.

Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Bilgin'in, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün EYT konusunda, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var." açıklamasında bulunduğunu anımsattı.

Kendilerinin de emekli olacaklara ilişkin bir araştırma yaptığını söyleyen Bekaroğlu, EYT'li sayısının, Bakan Bilgin'in açıkladığı gibi olmadığını öne sürdü.

Bekaroğlu, "1,5 milyon değil, kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 milyon 936 bin kişi emekliliği hak edecek. Devam eden yıllarda yaklaşık 5 milyon insan emekli olacak. Bunu millete doğru olarak söyleyin." dedi.