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Bakan Bozdağ'dan ''Cemal Kaşıkçı'' tartışmalarına yanıt

Bakan Bozdağ'dan ''Cemal Kaşıkçı'' tartışmalarına yanıt

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesine ilişkin kararın hukuka uygun olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Washington Post yazarı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin 26 sanığın yargılandığı davanın Suudi Arabistan'a nakline yönelik kararın kanuna uygun olduğunu söyledi.

Bozdağ, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin, Kaşçıkçı davasında durma kararı vererek yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrine ilişkin kararıyla ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmede bulundu:

"Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi hesapla yapılan çarpıtma yorumdur."

Etiketler adalet bakanı bekir bozdağ cemal kaşıkçı
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