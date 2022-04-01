Bakan Bozdağ'dan Sedat Peker açıklaması! Türkiye'ye iade edilecek mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in yurt dışına çıkıp çıkmadığının araştırıldığını açıkladı. Bozdağ, Sedat Peker'in iadesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden yanıt gelmediğini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasından, Sedat Peker'in iadesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL KAÇTI İDDİASI

Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını belirterek ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.

SEDAT PEKER'İN İADESİ TALEBİ

Adalet Bakanı, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iadesine yönelik olarak ise ''İade talebimize BAE'den bir cevap söz konusu değil'' diye konuştu.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ DAVASI

Bakan Bozdağ Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a nakline ilişkin de konuştu.

Bozdağ, ''Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz'' dedi.

NAFAKA DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Adalet Bakanı Bozdağ, şu an gündemlerinde nafaka düzenlemesi konusunun olmadığını söyledi.