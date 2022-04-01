  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Bakan Bozdağ'dan Sedat Peker açıklaması! Türkiye'ye iade edilecek mi?

Bakan Bozdağ'dan Sedat Peker açıklaması! Türkiye'ye iade edilecek mi?

Bakan Bozdağ'dan Sedat Peker açıklaması! Türkiye'ye iade edilecek mi?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel'in yurt dışına çıkıp çıkmadığının araştırıldığını açıkladı. Bozdağ, Sedat Peker'in iadesi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden yanıt gelmediğini belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bakan Bozdağ, Cemal Kaşıkçı davasından, Sedat Peker'in iadesine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

HDP'Lİ SEMRA GÜZEL KAÇTI İDDİASI

Bozdağ, dokunulmazlığı kaldırılan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan HDP'li Semra Güzel'e bilinen adreslerinde ulaşılamadığını belirterek ''Resmi kanallar açısından yurt dışına da çıkış gözükmüyor'' dedi.

SEDAT PEKER'İN İADESİ TALEBİ

Adalet Bakanı, Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) iadesine yönelik olarak ise ''İade talebimize BAE'den bir cevap söz konusu değil'' diye konuştu.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ DAVASI

Bakan Bozdağ Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin davanın Suudi Arabistan'a nakline ilişkin de konuştu.

Bozdağ, ''Görüşümüzü bugün göndereceğiz. Bu yargılamanın, davanın nakli konusunda bakanlık olarak olumlu görüş bildireceğiz'' dedi.

NAFAKA DÜZENLEMESİ OLACAK MI?

Adalet Bakanı Bozdağ, şu an gündemlerinde nafaka düzenlemesi konusunun olmadığını söyledi.

Etiketler bekir bozdağ semra güzel hdp
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Temel gıdadan, konuta, tarımdan, 2. el otomobile... İşte madde madde KDV indirimleri
Voleybolcu Alexia Carutasu'nun Türk vatandaşı oldu
Adana'da korkutan deprem
Türkiye'yi terk eden ünlü oyuncu yeni imajıyla şaşırttı
Zafer Partisi lideri Özdağ'dan canlı yayına damga vuran çıkış
İndirim sırası benzinde! TL, TL zamlandı, kuruş kuruş indirim geldi
Bir ilimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Peş peşe patlamalarla ortalık savaş alanına döndü
Beren Saat için olay sözler: ''Toplumun ahlakını bozan yerli Dallas’ın Bihter'i!''
Ünlülerin dekolte yarışı tam gaz devam! Selen Görgüzel çıtayı arşa çıkardı
Erdoğan aşığı Ethem Sancak: ''Biz Amerika’nın desteğiyle iktidara geldik''